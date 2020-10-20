تأجيل ديربي العاصمة بسبب قمة G20

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وأبانت مصادر خاصة لـ»مكة» بأن لجنة المسابقات ستعمل على تأجيل مباريات الجولة الخامسة لمدة يومين فقط، على أن تلعب في 23 و24 من نوفمبر بدلا من 12 و22 من الشهر نفسه، مع الأخذ بالاعتبار وضع الفريقين المتأهلين إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يتوقع أن يتزامن نهائي البطولة مع مباريات الجولة الخامسة، علما بأن الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يجمع الهلال بأبها والنصر مع الأهلي سيقام في 27 أكتوبر.وأضاف المصدر أن هذا التأجيل لن يؤثر على البرمجة المعلنة سابقا، وخاصة أن لجنة المسابقات سبق وأن اكتفت بالإعلان فقط عن مواعيد المباريات لغاية الجولة السادسة، فيما ستعمل اللجنة على برمجة أوقات المباريات في الجولات الأخرى بشكل دقيق، ومنها السادسة نفسها، حيث إن موعدها السابق حدد له 26 نوفمبر، إلا أن تأجيل الجولة الخامسة يعني تأجيل هذه الجولة، حيث يتوقع أن تؤجل هي الأخرى لمدة يومين فقط لتنطلق في 28 نوفمبر.
يذكر أن الجولة الخامسة تتضمن مواجهتين ناريتين، هما الديربي الشهير بين الهلال والنصر، وكلاسيكو آخر بين الأهلي والشباب.
الجولة الخامسة حسب المواعيد السابقة:
السبت 21 نوفمبر
- ضمك والعين
- القادسية والباطن
- الرائد وأبها
- الأهلي والشباب
- الهلال والنصر
الأحد 22 نوفمبر
- الاتفاق والفتح: استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام
- التعاون والوحدة : مدينة الملك عبدالله الرياضية
- الفيصلي والاتحاد: مدينة المجمعة الرياضية
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