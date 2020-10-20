مارتيتا يقتحم تشكيلة الأهلي لمواجهة الوحدة

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وكان مارتيتا وصل إلى جدة السبت الماضي وتغيب عن اللقاء الأول في الدوري أمام الباطن في حفر الباطن والذي كسبه الأهلي بهدف سلمان المؤشر.وينتظر أن يقتحم مارتيتا، المهاجم القادم من صفوف نيويورك ستيي، التشكيلة الأساسية لفلادان.
من جهة أخرى ما زالت إدارة النادي تبحث عن لاعب أجنبي ليحل مكان المصاب بقطع في الرباط الصليبي، البوسني ألفيس ساريتش، رغم صعوبة فك الارتباط معه في الفترة الحالية إلا من خلال دفع كامل الشرط الجزائي بعقده، وهو ما يصعب على إدارة النادي توفيره في الفترة الحالية.
وقد يضطر الأهلي إلى الاكتفاء بستة لاعبين أجانب بدلا عن سبعة.
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