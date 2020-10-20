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مارتيتا يقتحم تشكيلة الأهلي لمواجهة الوحدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أقنع المحترف الروماني ألكسندرو مارتيتا‬، المدير الفني لفريق الأهلي، الصربي فلادان ميلويفتش بجاهيزته للعب من خلال مشاركته الجادة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الوحدة غدا في الجولة الثانية من دوري الأمير للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدلله بجدة.

وكان مارتيتا وصل إلى جدة السبت الماضي وتغيب عن اللقاء الأول في الدوري أمام الباطن في حفر الباطن والذي كسبه الأهلي بهدف سلمان المؤشر.

وينتظر أن يقتحم مارتيتا، المهاجم القادم من صفوف نيويورك ستيي، التشكيلة الأساسية لفلادان.

من جهة أخرى ما زالت إدارة النادي تبحث عن لاعب أجنبي ليحل مكان المصاب بقطع في الرباط الصليبي، البوسني ألفيس ساريتش، رغم صعوبة فك الارتباط معه في الفترة الحالية إلا من خلال دفع كامل الشرط الجزائي بعقده، وهو ما يصعب على إدارة النادي توفيره في الفترة الحالية.

وقد يضطر الأهلي إلى الاكتفاء بستة لاعبين أجانب بدلا عن سبعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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