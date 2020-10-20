هوفنهايم بدون جمهور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهل هوفنهايم الألماني مبارياته بالدوري الأوروبي أمام ريد ستار بلجراد الصربي غدا بدون جمهور في الملعب؛ بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا وذكر النادي «بالتنسيق مع السلطات المسؤولة، قرر هوفنهايم ضرورة أن تكون مباراته أمام ريد ستار بلجراد بدون جمهور». وأوضح أن معدل الإصابات بالمدينة تجاوز الحد الذي حددته السلطات الصحية عند استضافة الأحداث العامة. وأوضح أن معدل الإصابات بالمدينة تجاوز الحد الذي حددته السلطات الصحية عند استضافة الأحداث العامة. وكان هوفنهايم قادرا على استضافة 6030 مشجعا في مباراته أمام بوروسيا دورتموند التي أقيمت السبت الماضي.

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