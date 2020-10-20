شالكه يبحث عن مهيني موكوكو

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وذكر نادي شالكه في بيان «شالكه يفحص بدقة تسجيلات الصوت والفيديو للمباراة ويعمل بشكل وثيق مع إدارة شؤون المشجعين للتعرف على هوية الأشخاص المتورطين».وخلال مباراة شالكه ودورتموند ضمن منافسات الدوري لفرق تحت 19 عاما، تعرض موكوكو لإهانات متكررة من جانب مشجعي شالكه بعد تسجيل ثلاثية (هاتريك).
وكانت الإهانات واضحة في البث المباشر للمباراة التي انتهت بفوز دورتموند 3- 2.
وعقب المباراة، تقدم نادي شالكه بالاعتذار عن سلوك المشجعين، وأرفق ذلك بوسم هاشتاق «لا للعنصرية» عبر موقعه في تويتر.
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