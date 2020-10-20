شكرا لقرائتكم خبر اختبارات لتحديد جاهزية هوساوي ورودريقيز للفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى جدة أمس اللاعب غاري رودريقيز تمهيدا لانضمامه إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد أن قطعت إدارة النادي إعارته إلى نادي فنربخشة التركي، والتي تبقى عليها موسم كامل؛ وذلك نظرا لحاجة الفريق الماسة إلى خدماته.

وجاءت عودة رودريقيز بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، وكذلك لقناعة الإدارة بجدوى استمرار اللاعب مع الفريق على استمرار إعارته إلى فنربخشة، والتي تكلف الاتحاد دفع أموال للنادي التركي بدلا من أن يدفع الأخير له.

وخلال الموسم الماضي شارك رودريقيز القادم من الرأس الأخضر مع فنربخشة في 26 مباراة، منها 20 خاضها كلاعب أساسي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أهداف، فيما أضاع 11 فرصة محققة.

‏كما نجح في صناعة 26 هجمة واعدة منها 7 فرص محققة، وفي جانب الالتحامات البدنية والتي كان مجموعها 174، فقد نجح في 72 التحاما فقط.

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‏أما في جانب المرواغات كونه يشغل خانة الجناح، فقد نجح في 26 مرواغة من أصل 52، وخلال جميع هذه اللقاءات تحصل على 4 بطاقات صفراء وواحدة حمراء.

من جانبه اعتمد كاريلي اختبارات فنية ولياقية لرودريقيز بعد أن سبقه في ذلك المدافع الجديد المنضم حديثا للفريق قادما من النصر، عمر هوساوي، وذلك لتقييم جاهزيتهما للمشاركة قبل وضع الخطط الفنية والتكتيكية النهائية الخاصة بمواجهة فريق الفتح السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام ضيفه الاتفاق 1-2 في الجولة الأولى.