كلوسترمان يخضع لجراحة بالركبة

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وقد تعرض كلوسترمان (24 عاما) للإصابة خلال مباراة الفريق أمام مضيفه أوجسبورج السبت الماضي، وتم تبديله بعد الشوط الأول.وذكر نادي لايبزج في بيان أن الفحوص الدقيقة التي أجريت للاعب الاثنين والثلاثاء الماضيين أظهرت ضرورة خضوعه للجراحة.
وأكد لايبزج غياب كلوسترمان عن مباراة الفريق أمس أمام باشاك شهير التركي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا.
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