كلوسترمان يخضع لجراحة بالركبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نادي لايبزج الألماني لكرة القدم أمس إن مدافعه لوكاس كلوسترمان سيخضع لجراحة في الركبة اليسرى. وقد تعرض كلوسترمان (24 عاما) للإصابة خلال مباراة الفريق أمام مضيفه أوجسبورج السبت الماضي، وتم تبديله بعد الشوط الأول. وذكر نادي لايبزج في بيان أن الفحوص الدقيقة التي أجريت للاعب الاثنين والثلاثاء الماضيين أظهرت ضرورة خضوعه للجراحة. وذكر نادي لايبزج في بيان أن الفحوص الدقيقة التي أجريت للاعب الاثنين والثلاثاء الماضيين أظهرت ضرورة خضوعه للجراحة. وأكد لايبزج غياب كلوسترمان عن مباراة الفريق أمس أمام باشاك شهير التركي في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا.

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