شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة طبية قبل مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل في إياب الدور النصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويجري لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية على هامش مران الفريق غدًا؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

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واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي استمرت يومين عقب العودة من المغرب؛ استعدادا لمواجهة الإياب أمام الوداد، وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وركز الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تدريبات فنية وخططية، ركز خلالها على بناء الهجمة والتحرك داخل منطقة الجزاء، والعمل على تصويب الأخطاء بشكل عملي ونظري من خلال الحديث المستمر مع اللاعبين أثناء المران.