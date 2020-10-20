شكرا لقرائتكم انضباط الجبلاية تقرر تأجيل جلسة استماع فى شكاوى الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار السيد البندارى، تأجيل جلسة استماع مسؤولى الأهلى والزمالك في الشكاوى المقدمة من كل طرف ضد الأخر، وجاء التأجيل بعدما أرسل مسؤولو الناديين مندوبين عن رئيس الزمالك مرتضى منصور وعن العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى، وأكد مصدر في لجنة الانضباط أن المندوبين حضرا معهما خطابات بتوقيع رئيس الزمالك والمدير التنفيذي للأهلي بصفتهما ممثلين عنهما وهو ما رفضت اللجنة معه بدء جلسة الاستماع.

وكانت لجنة الانضباط قررت فى اجتماعها الأخير تغريم أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 50 ألف جنيه، لهجومه على الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات صحفية له، وتغريم نادي الجونة مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من عامل غرفة ملابس الفريق خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة، وبالنسبة للتظلمات المقدمة للجنة قررت حفظ التظلم المقدم من محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، ضد العقوبة الموقعة بحقه، وقبول التظلم المقدم من علاء عبد العال المدير الفني لبتروجيت والغاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه.

Advertisements

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافأة 500 ألف جنيه لكل ناد من الأندية الصاعدة من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بجانب إقامة حفل تكريم للفرق الثلاثة الصاعدة.

وصعدت فرق غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا رسميا إلى الدورى الممتاز، بعد تصدرهم المجموعات الثلاث فى القسم الثانى عقب استئنافه.