شكرا لقرائتكم أنطوى يقود هجوم بيراميدز أمام حوريا الغينى فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لخوض مباراة حوريا كوناكري بطل غينيا في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي

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ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - عبد الله بكري - محمد فتحي - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - محمود حمادة

وخرج من قائمة المباراة، أحمد دعدور - طارق طه - إسلام عيسى - رجب بكار - محمد عطوة - عمر العيوني - ولفريد كانون

وحرص الجهاز الفنى لبيراميدز واللاعبون على معاينة أرضية ملعب محمد الخامس قبل العودة لغرف خلع الملابس للاستعداد لخوض عمليات الإحماء قبل المباراة.

وانتهى الفريق قبيل تحركه للملعب من محاضرة استغرقت 30 دقيقة للمدير الفني، الكرواتي أنتي تشاتشيتش، لشرح خطة اللعب وبعض النقاط المطلوب تنفيذها خلال المواجهة الهامة.

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائي الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى.