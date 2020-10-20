شكرا لقرائتكم استاد القاهرة يبدأ أعمال الصيانة وزراعة البذور الشتوية بعد مباراة مصر وتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولي هيئة استاد القاهرة الدولى ، لإجراء أعمال الصيانة وزراعة البذور الشتوية بعد مباراة المنتخب الوطني وتوجو والمقرر أقامتها يوم 14 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، حيث سيتم غلق الاستاد لمدة لا تزيد عن شهر، وأكد مسئولو استاد القاهرة الدولي أن الاستاد سيصبح جاهز لاستضافة مباريات الموسم القادم بعد زراعة البذور الشتوية فى منتصف نوفمبر القادم .

قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول استدعاء 25 لاعبًا لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتىّ توجو يومىّ 14 و17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ويفاضل البدرى بين قائمة مبدئية من اللاعبين تضم 50 لاعبًا.

والقائمة المبدئية تضم 50 لاعبًا هم: المحترفين: محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وأحمد حسن كوكا وأحمد المحمدى.. ومن الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، رامى ربيعة، حمدى فتحى، ومحمود وحيد.

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ومن الزمالك: محمد أبوجبل، محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد، يوسف أوباما، ومحمود الونش.

ومن بيراميدز: المهدى سليمان، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، محمد حمدي، رجب بكار ، ابراهيم عادل، على جبر، رمضان صبحى، والإسماعيلي: عبد الرحمن مجدي، والمصرى: أحمد جمعة - كريم العراقى، والاتحاد السكندرى: خالد قمر - محمود رزق ، وسموحة: ناصر ماهر - حسام حسن - صلاح محسن - أحمد فتوح، والمقاصة : محمد ابراهيم، وانبى: أحمد على، وطلائع الجيش: محمد بسام ، والجونة: أكرم توفيق - أحمد أيمن منصور.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي ، مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي يوم الجمعة القادمة في اياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ، وفي نفس الدور يستقبل الاستاد مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي يوم السبت القادم .

حقق الأهلى فوزًا مهما على الوداد المغربي بثنائية نظيفة سجلها قفشة وعلى معلول وبذلك اقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا، فيما حقق فريق الزمالك فوزًا مُثيرًا على الرجاء المغربي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا