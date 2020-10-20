شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. قفشة ومروان محسن يشاركان فى التدريبات ويعلنان جاهزيتهما للوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك ثنائي الأهلي محمد مجدي قفشة ومروان محسن في تدريبات فريقهما اليوم الثلاثاء بعد تعافيهما من الإصابة ليعلنان جاهزيتهما لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

وعانى محمد مجدي قفشة من كدمة قوية في الصدر، وتعرض مروان محسن لشد عضلي قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزيتهما للمشاركة في التدريبات ومن بعدها مواجهة الوداد المغربي المرتقبة.

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من ناحية أخرى توصل مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلي 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائي عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيي وفوزي الحناوى.