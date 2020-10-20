شكرا لقرائتكم "قدامى اللاعبين" تكرم عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت اليوم الجمعية المصرية لرعاية قدامى اللاعبين برئاسة اللواء عبد المنعم الحاج بتكريم السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد لما قدموه للكرة المصرية خلال فترة إدارتهم حتى الآن، حيث قدم لسيادته درعا باسم الجمعية.

كما أشاد أعضاء الجمعية بإدارة الاتحاد و اسلوب العمل القائم و النتائج التى ظهرت خلال العام الماضى .

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حضر التكريم الكابتن أحمد شوبير والكابتن فتحي مبروك عضوا مجلس إدارة الجمعية وصلاح دندش أمين الصندوق ومحمد الجرجاوي السكرتير العام الذين أعربوا عن سعادتهم ب هذا التكريم وحرصهم على اقامته في اتحاد كرة القدم باعتباره بيت الكرة المصرية، كما حضر التكريم من أعضاء اللجنة الخماسية الدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل بالإضافة إلى الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني.

من جانبه أعرب السيد عمرو الجنايني عن امتنانه وشكره للجمعية العريقة بما تمثله من تاريخ للكرة المصرية مؤكدا على أن هذا التكريم يحمل مغزى إنساني عميق ويؤكد على أن الاتحاد المصري لكرة القدم تمتد اهتماماته ورعايته وروابطه لجميع عناصر اللعبة الحالية والسابقة بما يعكس روح الأسرة الواحدة.

فيما قدم عمرو الجنايني درع الاتحاد إلى اللواء عبد المنعم الحاج رئيس الجمعية تقديرا لمكانتها على الساحة الكروية.