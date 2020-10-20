شكرا لقرائتكم محمد شبانة: موسيماني يطلب من الأهلي الاستغناء عن بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون " اليوم السابع " أن استبعاد السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني آثار اندهاش البعض، خاصة وانه كان المهاجم الأساسي في عهد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق وكذلك في المباريات الأولي التي قادها موسيماني.
تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانة " على تلفزيون " اليوم السابع " أن مصادر داخل جهاز الكرة بالأهليأكدت أن موسيماني متحفظ بشدة علي أداء بادجي خاصة و أنه لا ينفذ المهام والتعليمات المطلوبة منه ،كما أنه في الفترة الأخيرة اصبح تركيزه خارج الملعب وبالتحديد في مسأله تغيير سيارته الشخصية بصورة دورية وهو الأمر الذي لاحظه الجهاز الفني.
أضاف شبانة في تلفزيون اليوم السابع أن موسيماني طلب تسويق بادجي بعد نهاية بطولة دوري ابطال افريقيا والتعاقد مع مهاجم سوبر بدلا منه لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد بعد الاستقرار علي قيد المغربي بدر بانون على حساب جيرالدو المتوقع رحيله خلال الأيام القليلة القادمة.
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