شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. موسيماني يجتمع مع صالح جمعة على هامش التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة قصيرة مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق على هامش المران المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، والذي يأتي استعداداً لمواجهة الوداد المغربي المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، عقب انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

وتطرقت الجلسة لبعض الجوانب الفنية، حيث منح موسيماني بعض النصائح الفنية لصالح جمعة الخاصة بنقل الكرة من منطقة الدفاع للهجوم خلال بناء الهجمات، في ظل رغبة موسيماني لمنح الفرصة لصالح جمعة خلال الفترة المقبلة.

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من ناحية أخرى توصل مسئولو الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلي 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائي عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيي وفوزي الحناوى.