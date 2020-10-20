شكرا لقرائتكم فليك يأمل في مشاركة كيميتش أمام أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال هانسي فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، يوم الثلاثاء، إنه مازال يأمل أن يتمكن جوشوا كيميتش من التواجد مع الفريق في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، الأربعاء.

ولم يلعب كيميتش في مباراة بايرن الأخيرة أمام أرمينيا بيلفيلد التي أقيمت، الأحد، حيث ترك الفريق لحضور ولادة مولوده الثاني.

وقال فليك: الكل يعرف أهمية كيميتش في طريقة لعبنا. كلنا نعلم مدى السرعة التي يمكن أن تحدث بها الأشياء، خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بولادة المولود الثاني. سيتعين علينا الانتظار وأن نرى ما سيحدث.

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ولن يتمكن ليروي ساني، الذي غاب عن الفريق منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي، بسبب إصابة في الركبة، من الانضمام للفريق. وربما يعود ساني للفريق في مباراته أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (بوندسليغا).

بالنظر إلى جدول الفريق المزدحم بالمباريات بسبب وباء فيروس كورونا، يعتقد فليك أن لديه ما يريد.

وقال: بالكاد تدربنا بشكل كامل لمدة أسبوع. في الفريق ككل لدينا ما نريده، وهو الكثير من الخيارات.

وأضاف: المهم هو أن تقل إصابات اللاعبين لأقصى درجة ممكنة. إذا نظرنا لكل مباراة على حدة، متأكد أننا لدينا الإمكانات لنكون ناجحين، ربما نفس نجاح الموسم الماضي.