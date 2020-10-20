شكرا لقرائتكم سولشاير يؤكد غياب كافاني عن مواجهة باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف النرويجي، أولي غونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الأورغوياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق لن يكون جاهزا للمشاركة في مباراته الأولى مع الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، إذ يتوجب عليه الخضوع إلى عزل صحي.

وقال سولشاير لموقع ناديه عبر شبكة الإنترنت: إنه يتمتع بلياقة بدنية بشكل طبيعي وهي كافية لكنه يحتاج إلى اللعب مع بقية اللاعبين، ويكون في مثل هذه المواقف، بالطبع لا يمكنك أن تعيش على الذاكرة، لأن ذلك كان منذ وقت طويل، لكنه (كافاني) دقيق للغاية ويتسم بالاحترافية وهو يعلم ما يحتاج إليه وما يرغب به، لا يزال لم ينه كل الأمور لكي يكون صالحا للمشاركة.