شكرا لقرائتكم بيليتش ينتقد نظام الدفع مقابل مشاهدة المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد سلافن بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالاستعانة بنظام الدفع مقابل المشاهدة لبعض مباريات المسابقة.
وتبث المحطات المحلية مباريات الدوري الممتاز منذ استئناف الموسم الماضي في يونيو حزيران كإجراء مؤقت في ظل استمرار غياب المشجعين عن الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ورغم ذلك فإن المباريات غير المختارة للبث التلفزيوني في أكتوبر، ومنها مباراة انتهت بالتعادل دون أهداف بين بروميتش وبيرنلي يوم الاثنين، تنقل على بعض المنصات مقابل 14.95 جنيه إسترليني للمباراة الواحدة.
وقال بيليتش للصحافيين: لا يجب أن تكون كرة القدم مجانية لكن بمقابل في المتناول. كرة القدم هي رياضة الشعب وهي رياضة الطبقة العاملة ويجب أن يكون سعرها في متناول الجميع.
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