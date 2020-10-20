شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تليفزيون ”الخليج 365”: موسيماني يطلب الاستغناء عن بادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون ”الخليج 365” عن أن استبعاد السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني آثار اندهاش البعض، خاصة أنه كان المهاجم الأساسي في عهد السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق وكذلك في المباريات الأولى التي قادها موسيماني.

لمتابعة تلفزيون الخليج 365

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تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” أن مصادر داخل جهاز الكرة بالأهلي أكدت أن موسيماني متحفظ بشدة علي أداء بادجي خاصة أنه لا ينفذ المهام والتعليمات المطلوبة منه، كما أنه في الفترة الأخيرة أصبح تركيزه خارج الملعب وبالتحديد في مسأله تغيير سيارته الشخصية بصورة دورية وهو الأمر الذي لاحظه الجهاز الفني.

أضاف شبانة في تلفزيون الخليج 365 أن موسيماني طلب تسويق بادجي بعد نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا والتعاقد مع مهاجم سوبر بدلا منه لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد بعد الاستقرار علي قيد المغربي بدر بانون على حساب جيرالدو المتوقع رحيله خلال الأيام القليلة القادمة.