شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يشارك في مران الأهلي الجماعي قبل مواجهة الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الوداد في إياب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، وشارك كهربا في مران اليوم بعد خضوعه لفحص طبي؛ للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وكان اللاعب قد اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الذهاب أمام الوداد.

فيما شارك مروان محسن لاعب الأهلي في جزء من المران الجماعي وأدى برنامجا تأهيليا على هامش مران الفريق، واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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وقام اللاعب بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي بشكل كامل، واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من المغرب صباح يوم الأحد الماضي؛ استعدادًا لمباراة العودة أمام الوداد المغربي التي تقام يوم الجمعة المقبل.