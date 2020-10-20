شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الوداد السابق: تعرضنا لمؤامرة منذ بداية الموسم والأهلى ليس قويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مراد فلاح نجم الوداد ومنتخب المغرب السابق، أن فريق الوداد تعرض لمؤامرة واضحة منذ بداية الموسم الجارى أثرت على مستوى الفريق حتى قبل أزمة كورونا، وهو ما أدى إلى سقوط الفريق بثنائة نظيفة أمام الأهلى فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا الذى أقيم على ملعب محمد الخامس، وقال فلاح فى تصريحات لبرنامج "السادسة" على قناة الأهلى: الوداد هذا العام ليس فى مستواه، المباراة ستكون صعبة، والفريق واجه مشاكل كبيرة فى بداية الموسم ولم يجرى الإعداد بشكل جيد وركز على أزمته مع الترجى بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا، والفضيحة التحكيمية، الوداد استنزف بدنياً بعد وباء كورونا، وما وصل إليه الوداد هذه السنة من التأهل لنصف النهائى ووصافة الدورى هو انجاز لما عاشه الفريق منذ بداية الموسم.

أضاف: الوداد ذهب إلى القاهرة لمصالحة الجماهير بمباراة جيدة، وربما كان المدرب الأرجنتيني مخطئاً فى تشكيل الفريق خلال المباراة الماضية، وهو ما منح الأفضلية للأهلى، ومع عودة كومارا وإسماعيل الحداد وبديع أووك والحسونى إذى لعبوا بمستواهم سيمنحون الأفضلية للوداد.

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واختتم: رغم تراجع مستوى الوداد، لكننا لم نرى الأهلى بمستوى القوة التى نعرفها، والتى سيطر بها منذ مدة فى أفريقيا.

فى سياق آخر، كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي مصير ثلاثي الفريق محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي قفشة ومروان محسن من المشاركة في مواجهة الوداد يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، وقال المصدر: "الثلاثي جاهز من الناحية الطبية لمواجهة الوداد، القرار الفني الخاص بمشاركتهم يعود للجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ولكن الثلاثي تعافى من الإصابة وأصبحوا جاهزين للمشاركة في التدريبات والمباريات".

من ناحية أخرى، تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط بحضور المباراة، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.