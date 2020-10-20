شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يفوز بلقب دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد نادي وادي دجلة لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية لموسم 2019/2020 بعد تعادله مع الأميرية في مباراة ماراثونية بأربعة أهداف لمثلهم ضمن الجولة 19 بالدوري العام، بهذا التعادل وصل دجلة للنقطة 36 حيث إن التعادل يكفيه لحسم اللقب.

تقدم دجلة بالهدف الأول عن طريق شروق السيد وتعادل الأميرية عن طريق إنجي عطية وأعادت أسماء السيد التقدم لدجلة بتسجيل الهدف الثاني قبل أن تتعادل سلوى منصور للأميرية، وأضافت سمر عادل الهدف الثالث لدجلة قبل أن تحرز سلوي منصور الهدف الثالث للأميرية وتقدمت بسمه محمد بالهدف الرابع للأميرية وتمكنت فدوي عاطف من تسجيل الهدف الرابع لدجله من ركلة جزاء لتهدي فريقها نقطة التعادل لحسم بطولة الدوري للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

Advertisements

فيما تغلب الطيران علي الترام بنتيجة ثقيلة بـ11 هدفًا دون رد، وفاز كفر سعد علي المصري القاهري بهدفين لهدف كما فاز بشتيل علي المعادي وإليخت بثلاثية لهدفين.

من جانبها وجهت الدكتورة سحر عبد الحق التهنئة لنادي وادي دجلة علي حصد لقب الدوري لهذا الموسم والمرة الحادية عشر في تاريخه وقالت أنها حرصت علي متابعة المباراة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد رمضان المدير الفني للوقوف علي مستوي اللاعبات ضمن خطة الجهاز الفني لانتقاء العناصر المتميزة لضمهم للمنتخب.