شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعين محمد المهدى وشريهان سامح في "مؤقتة الطائرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب تعيين الثنائي محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وكشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية سيتم تحديدها فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر له غدًا الأربعاء لبحث عدد من الأمور المهمة فى الاتحاد. ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية العادية اختيار مجلس إدارة جديد، حيث يدير الاتحاد حاليًا لجنة مؤقتة كانت ترغب فى تعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات إلا أن مركز التسوية والتحكيم ألغى العمومية غير العادية بسبب النصاب القانونى.

خطاب اللجنة الاوليمبية خطاب اللجنة الاوليمبية

من جانبه، أكد سامح حمدى عن مناقشة الاستئناف على حكم إلغاء الجمعية العمومية، والتى كان محدد لها غدا الأربعاء لتغيير بعض بنود اللائحة بقرار من مركز التسوية والتحكيم فى اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده غدا الأربعاء لحسم الأمر.

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وأكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى السابق للاتحاد أن مركز التسوية والتحكيم استند فى قرار الإلغاء على عدم اكتمال النصاب القانونى للمجلس فى ظل استبعاد نادية رشوان ووفاة جابر عبد العاظى واعتذار عضو آخر.

فيما كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن رفض مركز التسوية والتحكيم شكوى 4 أندية من منطقة الدقهلية للاتحاد للاعتراض على عدم التواجد فى تصنيف الجمعية العمومية المقبلة قبل إلغائها بعد تحويل أزمة تزوير تصنيف أندية منطقة الدقهلية الخاص بالجمعية العمومية المقبلة إلى الشئون القانونية للبت فيها، بعدما قامت المنطقة بتقديم شكوى ضد الاتحاد فى مركز التسوية والحكيم، ومن جانبه قال سامح حمدى أنه تم اكتشاف واقعة تزوير فى النتائج فى ورق التسجيل بإمضاءات حكام، خاصة أنه تبين إمضاء حكام على 3 مباريات فى نفس الوقت.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقى تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها