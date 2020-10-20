شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم بيراميدز فى آخر ظهور بالكونفدرالية قبل مواجهة حوريا الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 11 انتصارًا حققها فريق بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية حتى الآن، من أصل 13 مباراة خاضها الفريق، معادلًا الرقم المسجل بإسم الرجاء المغربى، الذى حقق 11 انتصارا فى 2018 من 16 مباراة، على أن يدخل مباراة جديدة مساء اليوم مع حوريا الغينى في ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية، ورغم أن بيراميدز حقق أرقام قياسية في البطولة، ويخوض نصف النهائي اليوم، إلا أنه في أخر مباراة خاضها الفريق بالكونفدرالية، قد خسر أمام زناكو الزامبى بهدف.

آخر لقاء خاضه بيراميدز في بطولة الكونفدرالية كان أمام زناكو بإياب دور الثمانية للبطولة، وبالتحديد يوم 8 مارس باستاد الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق السماوى بهدف دون رد.

وأصبح بيراميدز الفريق المصرى الأول، الذى يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض فى المسابقات الأفريقية، كما حطم رقم إنبى فى نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولى فى 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.

يدخل فريق بيراميدز مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المغرب اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره حوريا كوناكرى الغينى على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الفريقين عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي تقام على ملعب مولاى عبد الله بالرباط في 25 من أكتوبر الجارى ويلتقى الفائز من هذه المباراة مع الفائز من حسنية أغادير ونهضة بركان المغربيين.