شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يشارك فى تدريب الزمالك استعدادًا للرجاء ببرنامج خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه التى تقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله فى إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام السبت المقبل على استاد القاهرة، حيث عاد اللاعب من المغرب اليوم، الثلاثاء، بعد أن اثبتت المسحة التى خضع لها شفاءه من فيرس كورونا.

ووصل فرجانى ساسى القاهرة، على متن الطائرة الخاصة ببعثة الوداد المغربى التى وصلت اليوم، من أجل مواجهة الأهلى فى إياب نص نهائى دورى الأبطال، لاسيما وأن المارد الأحمر حقق الفوز فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وخصص البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، برنامج لساسى من أجل تأديته فى ظل غياب اللاعب عن المواجهة السابقة للرجاء فى المغرب والتى فاز بها الأبيض بهدف دون رد، كما غاب عن تدريبات فريقه بسبب إصابته بفيرس كورونا.

ويخشى باتشيكو من تأثر اللاعبين بالإرهاق والسفر قبل مباراة السبت المقبل، ويحتاج الزمالك للتعادل بأى نتيجة او الفوز بأى نتيجة لحسم التأهل للنهائى والمقرر له 6 نوفمبر المقبل.

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كما يترقب مسئولو الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بشأن الطلب المقدم من نادي الرجاء المغربي لتأجيل مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والمقرر له السبت المقبل، وذلك بعد إعلان الرجاء المغربي إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا بخلاف بعض افراد الطاقم الفني والطبي للفريق.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان إدارة النادي لم تعلن قرارها في هذا الشأن سواء بالموافقة علي التأجيل او رفضه لحين صدور قرار من الكاف والذي من المتوقع ان يكون القرار خلال الساعات المقبلة، خاصة ان الزمالك لا يرغب في ان يكون طرف في ازمة الرجاء المغربي مع الاتحاد الافريقي.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك فى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، من خلال بيان رسمي أمس عن اكتشاف 6 حالات جديدة اليوم الإثنين من فيروس كورونا بين لاعبى الفريق، لتصل حالات الإصابة بالفيروس المستجد داخل الفريق إلى 8، وذلك قبل يوم واحد من سفر بعثة الفريق الأخضر نحو القاهرة يوم الأربعاء لخوض مباراة الإياب أمام القلعة البيضاء.