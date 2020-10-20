شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل جلسة استماع انضباط الجبلاية فى شكاوى الأهلى والزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار السيد البندارى، تأجيل جلسة استماع مسئولى الأهلى والزمالك في الشكاوى المقدمة من كل طرف ضد الآخر، وجاء التأجيل بعدما أرسل مسئولو الناديين مندوبين عن رئيس الزمالك مرتضى منصور وعن العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى، وأكد مصدر في لجنة الانضباط أن المندوبين حضرا معهما خطابات بتوقيع رئيس الزمالك والمدير التنفيذي للأهلي بصفتهما ممثلين عنهما وهو ما رفضت اللجنة معه بدء جلسة الاستماع.
وكانت لجنة الانضباط قررت فى اجتماعها الأخير تغريم أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 50 ألف جنيه، لهجومه على الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات صحفية له، وتغريم نادي الجونة مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من عامل غرفة ملابس الفريق خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة، وبالنسبة للتظلمات المقدمة للجنة قررت حفظ التظلم المقدم من محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، ضد العقوبة الموقعة بحقه، وقبول التظلم المقدم من علاء عبد العال المدير الفني لبتروجيت والغاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه.
وصعدت فرق غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا رسميا إلى الدورى الممتاز، بعد تصدرهم المجموعات الثلاث فى القسم الثانى عقب استئنافه.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل جلسة استماع انضباط الجبلاية فى شكاوى الأهلى والزمالك.. اعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.