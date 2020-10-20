شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: كهربا وقفشة ومروان جاهزون لمواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي مصير ثلاثي الفريق محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي قفشة ومروان محسن من المشاركة في مواجهة الوداد يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، وقال المصدر: "الثلاثي جاهز من الناحية الطبية لمواجهة الوداد، القرار الفني الخاص بمشاركتهم يعود للجنوب افريقي بيتسو موسيماني، ولكن الثلاثي تعافى من الإصابة وأصبحوا جاهزين للمشاركة في التدريبات والمباريات".
من ناحية أخرى، تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط بحضور المباراة، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.
وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:
• عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.
• الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.
• إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.
• اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.
المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالأهلى: كهربا وقفشة ومروان جاهزون لمواجهة الوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.