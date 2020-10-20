شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحرك لملعب محمد الخامس لمواجهة حوريا بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فندق الإقامة، متجهًا لملعب محمد الخامس استعدادًا لمواجهة حوريا الغينى، فى المباراة المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحًا بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز في كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفدرالية.

وانتهى الفريق قبيل تحركه للملعب من محاضرة استغرقت ٣٠ دقيقة للمدير الفني، الكرواتي أنتي تشاتشيتش، لشرح خطة اللعب وبعض النقاط المطلوب تنفيذها خلال المواجهة المهمة.

وكان مشوار بيراميدز للوصول الى نصف نهائي الكونفدرالية ليس سهلاً، بل خاض عدة مباريات كانت أولى هذه المباريات فى البطولة كانت في دور 64 عندما ألتقى مع ايتوال الكونغولى وقد تفوق عليه ذهابا ايابا بنتيجة بخمسة أهداف مقابل هدف وصعد لدور 32 الأول.

وتعادل فى القاهرة بهدف مع شباب بلوزداد الجزائرى، ولكن استطاع الفوز عليه فى الجزائر بهدف لجون أنطوى صعد به للدور الثانى حيث لاقى يانج أفريكانز التنزانى واستطاع الفوز عليه أيضًا، فى المباراتين ذهابًا إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ليدخل دور المجموعات ويتصدر المجموعة الاول التى كانت تضم معه المصرى البورسعيدى واينوغو رينجرز النيجيرى وفريق نواذيبوالموريتانى بواقع خمسة انتصارات وهزيمة ليضمن صدارة المجموعة، حقق خلالها 5 انتصارات على أف سى نواذيبو والمصري مرتين، مقابل فوز وخسارة أمام إينوجو رينجرز.

وفى دور الثمانية لعب بيراميدز مع زاناكو واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة فى لوساكا قبل ان يخسر بهدف فى القاهرة، وليصعد الى الدور قبل النهائى.

وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، وولفيرد كانون وتراوري.

فريق بيراميدز يتوجه لملعب حوريا

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فريق بيراميدز يتجه للملعب لمواجهة حوريا

محمود فتح الله مدرب بيراميدز

لاعبو بيراميدز فى الطريق لملعب المباراة

فريق بيراميدز