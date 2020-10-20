شكرا لقرائتكم خبر عن "قدامى اللاعبين" تكرم الجنايني واللجنة الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت اليوم الجمعية المصرية لرعاية قدامى اللاعبين برئاسة اللواء عبد المنعم الحاج، عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد لما قدموه للكرة المصرية خلال فترة إدارتهم حتى الآن، حيث قدم له درعًا باسم الجمعية، كما أشاد أعضاء الجمعية بإدارة الاتحاد وأسلوب العمل القائم والنتائج التى ظهرت خلال العام الماضى .

حضر التكريم أحمد شوبير وفتحي مبروك عضوا مجلس إدارة الجمعية وصلاح دندش أمين الصندوق ومحمد الجرجاوي السكرتير العام الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم وحرصهم على إقامته في اتحاد كرة القدم باعتباره بيت الكرة المصرية، كما حضر التكريم من أعضاء اللجنة الخماسية الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل بالإضافة إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني.

من جانبه أعرب السيد عمرو الجنايني عن امتنانه وشكره للجمعية العريقة بما تمثله من تاريخ للكرة المصرية مؤكدًا أن هذا التكريم يحمل مغزى إنسانيا عميقا ويؤكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم تمتد اهتماماته ورعايته وروابطه لجميع عناصر اللعبة الحالية والسابقة بما يعكس روح الأسرة الواحدة.

فيما قدم عمرو الجنايني درع الاتحاد إلى اللواء عبد المنعم الحاج رئيس الجمعية تقديرًا لمكانتها على الساحة الكروية.

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قدامي اللاعبين تكرم عمرو الجنايني

اتحاد الكرة

قدامي اللاعبين و اتحاد الكرة