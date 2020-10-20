شاهد.. بيراميدز يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة حوريا

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري بطل غينيا. ويتواجه بيراميدز مع بطل غينيا في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. الدار البيضاء بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ووصل بيراميدز للدور نصف النهائي في أول مشاركة قارية خلال تاريخه ويسعى لتحقيق والتتويج باللقب الغالي.

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