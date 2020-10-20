يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونه وفرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا

يستقبل ملعب الكامب نو، مباراة تجمع بين برشلونة وفرينكفاروزي المجري، مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، في إطار منافسات الجولة الأولى من افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، يتواجد كلا الفريقين في المجموعة السابعة بجانب كل من يوفنتوس الإيطالي، ودينامو كييف الأوكراني، وتعتبر مجموعة جيدة بالنسبة لهم.

وستكون مباراة اليوم بالنسبة لبرشلونة سهلة نسبيًا من أجل تحقيق

الانتصار على الفريق المجري وحصد أول 3 نقاط في الدور، لرفع معنويات اللاعبين في مشوارهم بالمباريات المقبلة من البطولة، بينما الفريق المجري، الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، يدخل اللقاء ويدرك صعوبة الخصم، ولكن سيقاتل أملاً بالخروج بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم.

كتيبة رونالد كومان المدير الفني الهولندي الجديد للفريق، يعلم أهمية هذه البطولة بالنسبة لجمهور برشلونة الذي يمني النفس بحصدها بعد غياب طويل على المنصات الأوروبية، لذا سيكافح من أجل تقديم مستوى مميز وحصد المزيد من النقاط والتقدم نحو الأدوار الإقصائية ويأمل بأن يصل إلى النهائي.