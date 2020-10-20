أحمد عيد عبدالملك يقلل من المقاولون وبيراميدز

قلل أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك و المنتخب الوطني السابق من نادي المقاولون العرب، واصفًا بأن النادي يشجعه ١٠ مشجعين فقط واستطاع تحقيق البطولات.

وأشار أحمد عيد بأن البطولات ليست كافية لبيراميدز لتحقيق كيان كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة مثل الأهلي والزمالك، خاصةً بأنه ليس ناديًا جماهيريًا.

وكان أحمد عيد عبد الملك ابدى استغرابه من اللاعبين الصغار بالسن الذين يرحلون عن الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك، من أجل الأموال، دون صناعة تاريخ لهم، وأن تلك الأندية

تساعد اللاعبين بعد الأعتزال على وجود مجالات للعمل بها بالإضافة لمساندة الجماهيرية الدائمة.

كتب نجم الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" اي حد بيقول ان الفلوس كل حاجة الي بيلعب للزمالك و الاهلي بياخد فلوس وكتير والله و خصوصاً اما تبقي لاعب صغير في السن ليه تفكر تاخد فلوس بس من غير ما تعمل تاريخ لنفسك و يتفتحلك مجالات

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كتير بعد ما تكبر و تبطل كورة و تلاقي كيانات تسندك".

وواصل:" انهاردة دوري ابطال اوروبا ونفس الوقت ماتش بيراميدز مع كامل الاحترام والتقدير لبيراميدز محدش هيتفرج عليهم تخيل لو ماتش للزمالك او الاهلي مع ماتشات دوري الابطال اكل هيتفرج علي الزمالك او الاهلي من الاخر الفلوس مهمة بس مش كل حاجة في الكورة ولو لعبت للاندية دي هتاخد فلوس وحب الناس".

وعند سؤاله في حال حصول بيراميدز على بطولة الكونفدرالية ومنافسته بالدوري بقوة، بأنه سيكون فريق يصنع تاريخ ، ليرد عليه قائلًا:" المقاولون خد دوري و كاس و نزلو درجة تانية عادي و معندهمش ١٠ بيشجعوهم".