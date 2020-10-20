أحمد عيد عبدالملك يقلل من المقاولون وبيراميدز

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قلل أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك و المنتخب الوطني السابق من نادي المقاولون العرب، واصفًا بأن النادي يشجعه ١٠ مشجعين فقط واستطاع تحقيق البطولات.
وأشار أحمد عيد بأن البطولات ليست كافية لبيراميدز لتحقيق كيان كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة مثل الأهلي والزمالك، خاصةً بأنه ليس ناديًا جماهيريًا.
وكان أحمد عيد عبد الملك ابدى استغرابه من اللاعبين الصغار بالسن الذين يرحلون عن الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك، من أجل الأموال، دون صناعة تاريخ لهم، وأن تلك الأنديةتساعد اللاعبين بعد الأعتزال على وجود مجالات للعمل بها بالإضافة لمساندة الجماهيرية الدائمة.
كتب نجم الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :" اي حد بيقول ان الفلوس كل حاجة الي بيلعب للزمالك و الاهلي بياخد فلوس وكتير والله و خصوصاً اما تبقي لاعب صغير في السن ليه تفكر تاخد فلوس بس من غير ما تعمل تاريخ لنفسك و يتفتحلك مجالات
وواصل:" انهاردة دوري ابطال اوروبا ونفس الوقت ماتش بيراميدز مع كامل الاحترام والتقدير لبيراميدز محدش هيتفرج عليهم تخيل لو ماتش للزمالك او الاهلي مع ماتشات دوري الابطال اكل هيتفرج علي الزمالك او الاهلي من الاخر الفلوس مهمة بس مش كل حاجة في الكورة ولو لعبت للاندية دي هتاخد فلوس وحب الناس".
وعند سؤاله في حال حصول بيراميدز على بطولة الكونفدرالية ومنافسته بالدوري بقوة، بأنه سيكون فريق يصنع تاريخ ، ليرد عليه قائلًا:" المقاولون خد دوري و كاس و نزلو درجة تانية عادي و معندهمش ١٠ بيشجعوهم".
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