مشاهدة مباراة برشلونة وفرينكفاروزي الرياضي بث مباشر دوري ابطال اوروبا

يستقبل ملعب الكامب نو ، مباراة تجمع بين برشلونة وفرينكفاروزي المجري ، مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر ، في إطار منافسات الجولة الأولى من افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد فرينكفاروزي بث مباشر ، والمقرر انطلاقها اليوم في تمامالساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، بتوقيت مصر ، وستذاع على الهواء بأداء صوتي لأعلق حفيظ دراجي.
كتيبة رونالد كومان المدير الفني الهولندي الجديد للفريق، يعلم أهمية هذه البطولة بالنسبة لجمهور برشلونة الذي يمني النفس بحصدها بعد غياب طويل على المنصات الأوروبية، لذا سيكافح من أجل تقديم مستوى مميز وحصد المزيد من النقاط والتقدم نحو الأدوار الإقصائية ويأمل بأن يصل إلى النهائي.
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