بيراميدز يغادر فندق الإقامة في طريقه لملعب محمد الخامس

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامتها في الدار البيضاء متوجهة إلى مركب محمد الخامس، استعدادا لمواجهة حوريا الغيني.
ويلتقي بيراميدز مع بطل غينيا في التاسعة من مساء اليوم،الثلاثاء، على مركب محمد الخامس، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وانتهى الفريق قبيل تحركه للملعب من محاضرة استغرقت ٣٠دقيقة للمدير الفني، الكرواتي أنتي تشاتشيتش، لشرح خطة اللعب وبعض النقاط المطلوب تنفيذها خلال المواجهة الهامة.
يذكر أن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز يتولى مهمة رئاسة بعثة فريق الكرة في المغرب من أجل العودة بكأس البطولة القارية.
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