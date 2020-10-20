الإسماعيلي يخاطب جماهيره لعدم الانسياق وراء الشائعات

صرح المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي علاء وحيد، بأن النادي يناشد جماهيره الوفيه بعدم الانسياق لما يتردد من اشاعات هدفها إفقاد الثقة في لجنة التعاقدات، نافيا ما تردد عن إفشال لصفقه عن طريق تحديد أسم عضو باللجنة واحد وكلاء اللاعبين.

وأضاف : "كل الثقه والدعم من إدارة النادي برئاسه المهندس ابراهيم عثمان لكل افراد لجنة التعاقدات المحترمين لاسيما أنهم اسماء كبيرة ولديهم خبرات

طويلة".

وأستكمل : "مجلس الإدارة علي ثقة كاملة فى تحقيق المطلوب من تلك اللجنة نحو التعاقد مع لاعبين متميزين يكونوا إضافه للإسماعيلي ، اللجنة مجتمعة على مدار الساعة وتقود مفاوضات في جميع الاتجاهات مع فتح قنوات مع جميع وكلاء اللاعبين وقرارهم بالاجماع عند اختيار أى لاعب".

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وأتبع حديثه :"خلال الفترة الماضية تم

عرض عديد من اللاعبين من خلال وكلاء عدة وتم رفض بعض الصفقات لضعف المستوي ولأنها ليست علي المستوي المأمول ولا تحقق المعايير التي وضعتها اللجنه في التعاقد مع لاعبين يحققوا طموحات الجماهير".

وأتم المتحدث الاعلامى :"للاسف بعض السماسره ممن تم رفض بعض لاعبيهم يروجوا لإشاعات ضد اللجنة بهدف إفشال عملها وافقاد الجماهير الثقه فيها".

جديرا بالذكر أن محمد شيحة أعلن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة واعتزل العمل بوكالة اللاعبين منذ فترة ولايقوم بتسويق أي لاعب لأي نادي داخل أو خارج مصر.