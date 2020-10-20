تقرير | أعنف 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإسباني

رصدت صحيفة ماركا الإسبانية أكثر 10 لاعبين عنفًا في تاريخ الدوري الإسباني، وأطلقت عليهم لقب “الأولاد السيئون” في كرة القدم الإسبانية.

ودفع الصحيفة الإسبانية لكتابة هذا التقرير، الأداء العنيف الذي أظهره مدافع خيتافي، آلان نيوم في المباراة التي فاز فيها فريقه، السبت الماضي، على برشلونة 1-0 في الدوري الإسباني، والذي يتسم أداؤه دائما بالعنف، وتعمد إيذاء المنافسين؛ لذا وُضع اسمه ضمن القائمة أيضًا.

وإليكم قائمة أكثر عشرة لاعبين عنفًا في تاريخ الدوري الإسباني حسب صحيفة ماركا:

1-سيرجيو راموس

رغم أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخ ريال مدريد والمنتخب الإسباني؛ إلا أنه اللاعب الأكثر طردًا في تاريخ الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما اشتهر سيرجيو راموس باللعب القوي، الذي يصبح عنيفًا في كثير من الأحيان، ولا تنسى الجماهير تعمده إصابة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018.

2-لويس سواريز

اشتهر المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز بـ”العضاض”، وجاء انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني، بعد قيامه بعض المدافع الإيطالي جورجيو كيليني في مباراة المنتخبين بكأس العالم 2014 في البرازيل، والذي أدى إلى إيقافه لمدة أربعة أشهر؛ لكنها لم تكن الأولى حيث أنه صاحب سوابق مشابهة لها.

3-دييجو كوستا

يعد دييجو كوستا أحد “الأولاد السيئين” في كرة القدم بامتياز على حد وصف الصحيفة، حيث إنه يتمتع بتاريخ طويل من الشجارات مع المنافسين وركلهم والبصق عليهم، وردود الأفعال الغاضبة ضد قرارات الحُكام.

4-كيبلير بيبي

اكتسب مدافع ريال مدريد السابق والمنتخب البرتغالي سمعته باللعب العنيف لدرجة التوحش أحيانًا، من ركل المنافس بوحشية في 2009 إلى تعمد دهس يد ليونيل ميسي عام 2012.

5-خريستو ستويتشكوف

رغم أن النجم البلغاري السابق خريستو ستويتشكوف أحد أساطير برشلونة، وتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1994؛ إلا أن الحماس الزائد للنجم البلغاري ورطه في العديد من الأفعال السيئة، حتى أنه بعدما وقع لبرشلونة في عام 1990 تعرض للطرد 7 مرات خلال موسمين فقط.

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كما ارتكب المهاجم التاريخي لمنتخب بلغاريا فعلًا مشينًا في عامه الأول مع برشلونة، عندما تعمد دهس قدم منافسه في كأس السوبر الإسباني، وتم إيقافه ستة أشهر بسبب فعله ذلك.

6-خافي نافارو

من أفضل اللاعبين في تاريخ إشبيلية؛ لكنه مسؤول عن أحد أكثر التدخلات المخيفة، التي شوهدت في كرة القدم الإسبانية بمباراة فريقه ضد ريال مايوركا في مارس 2005، عندما ضرب منافسه الفنزويلي خوان أرانجو، ضربة قوية بالمرفق أسقطته أرضًا فاقدًا وعيه تمامًا، حيث عُرضت حياته للخطر؛ بسبب تلك الضربة التي أدت إلى سكتة قلبية.

7-بابلو ألفارو

طوال مسيرة بابلو ألفارو التي لعب فيها لتسعة أندية؛ منها برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية من 1986 حتى 2007، عرفته جماهير الكرة الإسبانية بكثرة الكروت الحمراء والصفراء، التي نالها، حيث تعرض للطرد 18 مرة، وتم إنذاره 117 مرة.

8-خافيير أجوادو

رغم كون خافيير أجوادو القائد التاريخي لريال سرقسطة؛ إلا أنه تعرض للطرد 18 مرة؛ بسبب حماسه الزائد وأدائه القوي، وهو ما جعله يخجل من التجول في الشارع أحيانًا.

9-ديفيد نافارو

لم يخفِ مدافع فالنسيا “ديفيد نافارو” أبدا أسلوبه الشرس في الملعب؛ بل اعترف بذلك في مقابلة مع صحفية بقوله: “أنا عدواني وقوي في الملعب بالطبع”، متفاخرًا بأنه لم يصب أبدًا.

المدافع الإسباني له واقعة شهيرة عندما كان لاعبًا في صفوف ليفانتي، حيث وجه نفارو ضربة بالمرفق إلى جبهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبًا لريال مدريد، حيث تسبب في إصابته بجرح قطعي فوق العين اليسرى.

10-آلان نيوم

شكّل مدافع خيتافي آلان نيوم كابوسًا لبرشلونة، في خسارة الأخير السبت الماضي بهدف نظيف في الدوري الإسباني، فالكاميروني أغلق منطقته واستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، ليساهم بفعالية بخطف النقاط الغالية من البرسا.

ومن بين الهجمات التي شنها برشلونة، وكان نيوم لها بالمرصاد: هجمة قادها الشاب أنسو فاتي نحو منطقة جزاء خيتافي، لكنه اصطدم بالكاميروني القوي وسقط أرضًا.