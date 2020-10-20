الاتحاد السكندري يدرس التعاقد مع قائد الأهلي السابق

دخل قائد الأهلي السابق “حسام عاشور” ضمن حسابات الجهاز الفني الجديد بنادي الاتحاد السكندري من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت أندية البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا الصاعدان حديثا للدوري المصري الممتاز، قد أعلنا أن حسام عاشور، من ضمن اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
فيما كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد، أن عاشور قد ينضم لصفوف الاتحاد، وانتقاله للفريق أمر وارد، خاصة بعد رحيله عن الأهلي، موضحًا بأنه لاعب كبير، وصفقة مميزة بسبب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها.
وقال رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، أنه تم الاتفاق مع مدير الكرة بالفريق الأول “إبراهيم حسن”، على ملف التعاقدات الجديدة، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع التوأم “حسام حسن وإبراهيم حسن” خلال اجتماع استمر لأكثر من ساعتين لوضع الخطوط العريضة واحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.
وسيتم الاكتفاء فقط بتفويض إبراهيم حسن بالتفاوض للحصول على موافقة اللاعب واقناعهم بالانضمام لصفوف زعيم الثغر، أما الأمور المالية ستكون من شأن مجلس إدارة النادي السكندري.
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