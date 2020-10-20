فرجاني ساسي يصل القاهرة بخبر سعيد لجمهور الزمالك

عاد نجم الزمالك الدولي التونسي “فرجاني ساسي” إلى القاهرة اليوم، بعدما أعلن سلبية المسحة التي خضع لها، وشفائه من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والذي تعرض له مؤخرًا، خلال سفره من تونس إلى المغرب، للالتحاق ببعثة الفريق الأبيض التي واجهت الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان فرجاني ساسي قد غاب عن الزمالك في موقعة الرجاء والتي حسمها الفارس الأبيض بهدف نظيف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وينتظر الفائز من لقاء الأهلي والوداد، حيث بات المارد الأحمر قريبًا أيضًا من الصعود، ليكون نهائي مصري للبطولة القارية.

واستغل فرجاني ساسي إقلاع بعثة فريق الوداد إلى القاهرة ليعود معها على نفس الطائرة، حيث سيتم تجهيزه للقاء الإياب يوم السبت المقبل 24 أكتوبر.

ويعتبر فرجاني من أهم لاعبي الزمالك في وسط الملعب خلال الفترة الماضية، حيث تألق بشكل كبير، مع الفريق الابيض، وأصبح أحد أهم الركائز الأساسية في القلعة البيضاء.

وكان إسلام جابر قد شارك في وسط الملعب مع طارق حامد، خلال موقعة الرجاء المغربي، التي أقيمت أمس الأحد، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.