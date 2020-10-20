أخبار ريال مدريد | تغييرات بالجملة متوقعة في تشكيلة زيدان قبل موقعة الكلاسيكو

يتوقع أن يستدعي مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ثلاثة لاعبين أساسيين في المباراة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا ضد شاختار دونيتسك مساء الأربعاء بعد إراحتهم في المباراة الماضية امام قادش في الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة “الآس المدريدية” فسيغيب عن زين الدين زيدان كل من “مارتن أوديجارد وإيدين هازارد وداني كارفاخال” في زيارة فريق شاختار الذي يقوده المدرب “سيرجي ريبروف”، لكن فيرلاند ميندي وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي سيعودون إلى التشكيل الأساسي.

ومن المنتظر عودة اللاعب الفرنسي “فيرلاند ميندي” إلى التشكيلة الأساسية بدلاً من مارسيلو في الظهير الأيسر مع شكوك حول مشاركة القائد سيرجيو راموس بسبب إصابة في الركبة تعرض لها نهاية الشوط الأول أمام قادش السبت الماضي.

ودخل كل من فيدريكو فالفيردي وكارلوس كاسيميرو كبدلاء في الشوط الثاني في المباراة التي خسر فيها ريال مدريد أمام الصاعد حديثاً قادش في الدوري الإسباني 1-0 وينبغي أن يبدأ كلا اللاعبين مكان لوكا مودريتش وإيسكو في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ومن المتوقع ان يبدأ كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور مرة أخرى في الهجوم جنبًا إلى جنب مع لوكا يوفيتش أو ماركو أسينسيو أو رودريجو جوس.