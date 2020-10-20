مع عودة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على الهدافين التاريخيين في المسابقة الأعرق لأندية كرة القدم

سنشهد مساء اليوم الثلاثاء عودة المنافسة الأعرق والأغلى بين منافسات الأندية حول العالم “دوري أبطال أوروبا” حيث تنطلق مباريات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من نسخة هذا الموسم 2020/2021.

نسترجع معكم في هذا التقرير بعض الأرقام ونذكركم بالهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتصدر مهاجم نادي يوفنتوس الايطالي والمنتخب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” القائمة بتسجيله 130 هدف رفقة كل من سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس بالترتيب.

ويواصل بدوره نجم وقائد برشلونة “ليونيل ميسي” مطاردة غريمه التقليدي ومنافسه الأزلي على الجوائز الفردية في العقد الأخير حيث سجل النجم الأرجنتيني حتى الآن 115 هدف في المسابقة كانت كلها مع النادي الكتالوني.

ورغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات لا زال المهاجم الاسباني السابق “راؤول جونزاليس بلانكو” في المركز الثالث في هذه القائمة وبحوزته 71 هدف كانت أغلبها مع ريال مدريد وبعضها رفقة شالكه الألماني.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا العشرة الأوائل عبر تاريخ المسابقة على النحو التالي :

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو 130 هدف.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي 115 هدف.

3- الإسباني راؤول جونزاليس 71 هدف.

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4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي 68 هدف.

5- الفرنسي كريم بنزيمة 65 هدف.

6- الهولندي رود فان نيستلروي 56 هدف.

7- الفرنسي تيري هنري 50 هدف.

8- الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو 49 هدف.

9- الأوكراني أندريه شيفتشينكو 48 هدف.

10- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 48 هدف.