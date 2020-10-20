تصرف مبابي يدفع باريس سان جيرمان لبيعه إلى ريال مدريد!

يواصل النجم الفرنسي في صفوف نادي باريس سان جيرمان “كيليان مبابي” ربح المزيد من الوقت ولازال متردداً في تجديد عقده في ملعب حديقة الأمراء ما جعل إدارة ناصر الخليفي تفكر في إمكانية التخلي عنه بمبلغ كبير بدلاً من خروجه مجاناً صيف 2022.

وأوضحت صحيفة “لوباريزيان الفرنسية” أن مواصلة المهاجم الفرنسي تجاهل عروض إدارة باريس سان جيرمان في التجديد قد يجعل بطل فرنسا يقبل بخروجه الصيف المقبل مقابل مبلغ مالي ضخم وسط اهتمام كبير من قبل ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضاف التقرير أن باريس سان جيرمان يفضل بيع كيليان مبابي الذي تعاقد معه صيف 2017 قادماً من موناكو خلال صيف 2021 بدلاً من خروجه مجاناً الصيف الموالي نظراً لتوفره على عقد ينتهي في يوليو 2022.

ويوجد أندية أخرى تراقب وضع مبابي في نادي العاصمة الفرنسية بجانب ريال مدريد أبرزها بطل إنجلترا ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب المعجب بالمهاجم الفرنسي ذو الـ 21 ربيعاً.

ويبقى النادي الملكي ريال مدريد أبرز الفرق المرشحة للظفر بخدمات اللاعب الدولي الفرنسي نظراً لرغبتهم في بناء مشروع جيل جديد بقيادة مبابي وليكون أفضل خليفة للأسطورة كريستيانو رونالدو في ملعب سانتياجو بيرنابيو.