شكرا لقرائتكم حسام حسن: نسعى لضم مع حسام عاشور للاتحاد..وطلبنا بقاء سيسيه من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقر نادي الاتحاد بسموحة ، ان الجهاز الفني قام بفتح اتصالات بنور السيد لاعب الاتحاد لفتح صفحة جديدة ولكنه لم يتواصل معنا او يرد على الاتصال ، ونفتح أيدينا لجميع اللاعبين

كما أشار حسام حسن في المؤتمر الصحفي أن هناك اتجه للتعاقد مع قائد الأهلي حسام عاشور وتم فتح قنوات اتصال معه ، وسيتم تحديد الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة ، و نتمنى وجود لاعبين لديهم الطموح ، و كل الصفقات الجديدة لا بد أن تمتلك الطموح ونعمل على ضم لاعبين كبار بمواصفات معينة.

تابع حسام حسن أنه طلب من مسئولو نادي الاتحاد السكندري بقاء رزاق سيسيه بالفريق وفتح قنوات مع الزمالك لاستمراراه مع الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.

Advertisements

وأشار المدير الفني ان ملف الاعارات به 9 لاعبين وسيتم بحث امرهم وللجهاز الفني الراي النهائي والوصول لأفضل الحلول بما فيه مصلحة فريق الاتحاد السكندري.

كشف حسام حسن المدير الفني الجديد ، لنادي الاتحاد السكندري خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر النادي بسموحة ، أنه محظوظ بالعمل في نادي الاتحاد في وجود محمد مصيلحي رئيس النادي ، مؤكداً أنه تعامل معه وهو لاعب و سعيد بالعودة كمدير فني في وجود مصيلحي.

أضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً ، أنه وافق على تدريب الاتحاد لأنه يمتلك منظومه متكاملة بداية من رئيس نادى قوى وطموح و جهاز فنى على اعلى مستوى ولاعبين مميزين و وجمهور كبير "يهز الحجر"