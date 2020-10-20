شكرا لقرائتكم سيدات وادي دجلة يتوجن بلقب الدوري الممتاز للكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد نادي وادي دجلة لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية لموسم 2019/2020 بعد تعادله مع الأميرية في مباراة ماراثونية بأربعة أهداف لمثلهم ضمن الجولة 19 بالدوري العام ، وبهذا الفوز وصل دجلة للنقطة 36 حيث أن التعادل يكفيه لحسم اللقب .

تقدم دجلة بالهدف الاول عن طريق شروق السيد وتعادل الأميرية عن طريق انجي عطية واعادت اسماء السيد التقدم لدجلة بتسجيل الهدف الثاني قبل أن تتعادل سلوى منصور للاميرية .

واضافت سمر عادل الهدف الثالث لدجلة قبل أن تحرز سلوي منصور الهدف الثالث للأميرية وتقدمت بسمه محمد بالهدف الرابع للأميرية وتمكنت فدوي عاطف من تسجيل الهدف الرابع لدجله من ركلة جزاء لتهدي فريقها نقطة التعادل لحسم بطولة الدوري للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي .

Advertisements

فيما تغلب الطيران علي الترام بنتيجة ثقيلة ب11 هدف دون رد .

وفاز كفر سعد علي المصري القاهري بهدفين لهدف كما فاز بشتيل علي المعادي وإليخت بثلاثية لهدفين .

من جانبها وجهت الدكتورة سحر عبد الحق التهنئة لنادي وادي دجلة علي حصد لقب الدوري لهذا الموسم والمرة الحادية عشر في تاريخه وقالت أنها حرصت علي متابعة المباراة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد.رمضان المدير الفني للوقوف علي مستوي اللاعبات ضمن خطة الجهاز الفني لانتقاء العناصر المتميزة لضمهم للمنتخب