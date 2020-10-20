شكرا لقرائتكم حسام حسن: الاتحاد منظومة متكاملة وأنا محظوظ بالعمل في وجود مصيلحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف حسام حسن المدير الفني الجديد ، لنادي الاتحاد السكندري خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقر النادي بسموحة ، أنه محظوظ بالعمل في نادي الاتحاد في وجود محمد مصيلحي رئيس النادي ، مؤكداً أنه تعامل معه وهو لاعب و سعيد بالعودة كمدير فني في وجود مصيلحي.
أضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً ، أنه وافق على تدريب الاتحاد لأنه يمتلك منظومه متكاملة بداية من رئيس نادى قوى وطموح و جهاز فنى على اعلى مستوى ولاعبين مميزين و وجمهور كبير "يهز الحجر"
كما شدد حسام حسن على أنه من المدربين التي تعشق العمل تحت ضغط وقلبه جامد ، ويعد بتحقيق أفضل النتائج مع الفريق الموسم المقبل ، و أنه يتمنى تحقيق انجاز في بطوله كأس مصر.
كما أضاف حسام حسن أنه تم تحديد اللاعبين اللذين لن يكونوا غير موجودين خلال المرحلة المقبلة ، ولن يرحل أي لاعب بدون مقابل وعلى اللاعب الذي يريد الرحل إحضار عرض مناسب يليق باسم الاتحاد.
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