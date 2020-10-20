شكرا لقرائتكم المقاولون يتعاقد مع أحمد داوودا استعداداً للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد داوودا صانع ألعاب الزمالك السابق وطلائع الجيش على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب بداية من الموسم المقبل، فى صفقة انتقال حر ليكون أول الصفقات الصيفية لذئاب الجبل استعداداً للموسم الجديد، وكانت المفاوضات قد بدأت مع اللاعب قبل فترة قصيرة، حيث يسعى المقاولون إلى تدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد استعداداً للمشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تأكد رسمياً حسم ذئاب الجبل للمركز الرابع فى الموسم الجارى

بينما دخل نادى المقاولون فى مفاوضات مع طلائع الجيش أيضاً لضم أحد عناصر الخبرة إلى جانب الشباب الموجودين بالفريق تمهيداً للمنافسات القوية فى المرحلة المقبلة.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

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ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عام حيث كانت اخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" في ضياع نقطتين علي الفريق السكندري في مشوار المنافسة علي المركز الرابع والذي حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية .

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

وأعلن إتحاد الكرة اليوم بشكل رسمي إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.