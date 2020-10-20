شكرا لقرائتكم بيراميدز يخسر أمام زناكو فى أخر ظهور بالكونفدرالية قبل مواجهة حوريا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 11 انتصارا حققها فريق بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية حتى الآن ، من أصل 13 مباراة خاضها الفريق ، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربى، الذى حقق 11 انتصارا فى 2018 من 16 مباراة، على أن يدخل مباراة جديدة مساء اليوم مع حوريا الغينى في ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية ،ورغم أن بيراميدز حقق أرقام قياسية في البطولة ، و يخوض نصف النهائي اليوم ، إلا أنه في أخر مباراة خاضها الفريق بالكونفدرالية ، قد خسر أمام زناكو الزامبى بهدف.

أخر لقاء خاضه بيراميدز في بطولة الكونفدرالية كان أمام زناكو بإياب دور الثمانية للبطولة ، و بالتحديد يوم 8 مارس بإستاد الدفاع الجوى ، و انتهت المباراة بهزيمة الفريق السماوى بهدف دون رد .

Advertisements

و أصبح بيراميدز الفريق المصرى الأول، الذى يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض فى المسابقات الإفريقية، كما حطم رقم إنبى فى نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولى فى 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.

يدخل فريق بيراميدز مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المغرب اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره حوريا كوناكرى الغينى على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الفريقين عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي تقام على ملعب مولاى عبد الله بالرباط في 25 من أكتوبر الجارى ويلتقى الفائز من هذه المباراة مع الفائز من حسنية أغادير ونهضة بركان المغربيين.