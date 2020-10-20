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الأهلي يؤكد جاهزية كهربا وقفشة ومروان محسن لمواجهة الوداد

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي مصير ثلاثي الفريق محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي قفشة ومروان محسن من المشاركة في مواجهة الوداد يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل لاشيء، وقال المصدر : الثلاثي جاهز من الناحية الطبية لمواجهة الوداد ..القرار الفني الخاص بمشاركتهم يعود للجنوب افريقي بيتسو موسيماني ولكن الثلاثي تعافى من الإصابة وأصبحوا جاهزون للمشاركة في التدريبات والمباريات.

 

من ناحية أخرى، تلقت إدارة الأهلى خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات التى تمت فى مباراة الذهاب بين الوداد المغربى والأهلى فى نصف نهائى بطولة إفريقيا بخصوص الشأن الإعلامى، وذلك بالسماح للمنسق الإعلامى لكل فريق، والمصور الخاص بكل نادٍ فقط لحضور المباراة، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من «كاف» فى هذا الصدد؛ بسبب الظروف الطارئة الخاصة لمواجهة جائحة .

 

وحدد «كاف» فى خطابه الإجراءات الخاصة بالمباراة فيما يتعلق بالشأن الإعلامى كما يلى:

 

•      عدم حضور أى إعلامى أو مصور للمباراة باستثناء المنسق الإعلامى والمصور التابعين للنادى فقط لا غير.

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•      الفريق الخاص بالقناة الناقلة صاحبة الحقوق.

 

•      إلغاء المنطقة الصحفية mixed zone.

 

•      اللقاءات قبل وبعد المباراة فقط ضمن حقوق «كاف» والقناة الناقلة للمباراة.

 

 المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة يكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين.

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