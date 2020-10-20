شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تدريبات بدنية لرمضان صبحى فى الجيم قبل ساعات من مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم استعداداً للمشاركة مع بيراميدز فى الموسم الجديد، وذلك قبل ساعات من المباراة المرتقبة لفريق بيراميدز أمام نظيره حوريا كوناكرى والتى تجمع الفريقين فى التاسعة مساءً ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، ونشر رمضان صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات البدنية للحفاظ على لياقته.



رمضان صبحى

وتغادر بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز مقر فندق إقامتها فى مدينة الدار البيضاء فى طريقها إلى ملعب محمد الخامس، عند دقات الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة حوريا الغينى، ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في التاسعة من مساء اليوم، على استاد محمد الخامس، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر البعثة فندق الإقامة قبل المباراتين بساعتين عند السابعة، ويسبق التحرك بنصف ساعة محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للاعبين حول المباراة والحديث عنها.. ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحاً بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.