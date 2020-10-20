وصلة تدريبات بدنية لرمضان صبحى فى الجيم قبل ساعات من مباراة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم استعداداً للمشاركة مع بيراميدز فى الموسم الجديد، وذلك قبل ساعات من المباراة المرتقبة لفريق بيراميدز أمام نظيره حوريا كوناكرى والتى تجمع الفريقين فى التاسعة مساءً ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا، ونشر رمضان صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات البدنية للحفاظ على لياقته.
رمضان صبحى
وتغادر بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز مقر فندق إقامتها فى مدينة الدار البيضاء فى طريقها إلى ملعب محمد الخامس، عند دقات الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة حوريا الغينى، ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني في التاسعة من مساء اليوم، على استاد محمد الخامس، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتغادر البعثة فندق الإقامة قبل المباراتين بساعتين عند السابعة، ويسبق التحرك بنصف ساعة محاضرة من الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للاعبين حول المباراة والحديث عنها.. ويحلم فريق بيراميدز بالتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه متسلحاً بأرقامه القياسية التي حققها خارج ملعبه في مشوار البطولة، حيث حقق الفوز فى كل مبارياته السبعة التى خاضها خارج أرضه فى نسخة هذا الموسم من كأس الكونفيدرالية.
وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.
ومع تشاتشيتش ظهر بيراميدز تائهاً بعيد عن الفريق المرعب الذى زلزال الدوري المصرى الموسم الماضى ، فلقد تعادل مع الاهلى سلبياً والذى لعب منقوصاً من الدقيقة 40 ولم يسدد كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر فضلا عن خسارته من الزمالك وفقدانه نقاط مؤثرة في بطولة الدوري جعلت لقب الوصيف على كف عفريت ليصبح الفريق مهدداً بعدم الظهور الافريقى بالموسم الجديد.
كما أن المدرب الكرواتي اتخذ قرارا غريبا قبل ركلات الترجيح في لقاء بيراميدز والطلائع بكأس مصر باستبدال مهدي سليمان رغم تصديه لضربة جزاء في مباراة الأهلي لصالح زميله أحمد الشناوي البعيد تماما عن المشاركة ولم ينجح الشناوى في التصدي لأى ركلة وفى المقابل تصدى محمد بسام حارس الطلائع لثلاثة ركلات ليودع بيراميدز البطولة التي وصلها للمباراة النهائية فيها الموسم الماضى .
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