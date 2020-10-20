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شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالمغرب والمقاولون العرب يكرمان بعثة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت السفارة المصرية في المغرب، ووفد من شركة المقاولون العرب، على زيادة مقر بعثة نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء، وتكريمها خلال تواجدها قبل مواجهة حوريا الغيني، حيث يلتقى الفريق السماوى في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، مع نظيره نادي حوريا كوناكري الغيني في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس بكازبلانكا.
والتقى وفد السفارة وعلى رأسه أحمد عياد الوزير المفوض للسفارة المصرية بالمغرب، ووفد شركة المقاولون العرب المكون من المهندس مصطفى أنور مدير عام الشركة بالمغرب، والمهندس عادل أحمد مدير الإدارة الفنية، مع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز ورئيس بعثة النادي بالدار البيضاء.
وتمنى وفدا السفارة والمقاولون العرب، التوفيق لفريق بيراميدز والعودة للقاهرة بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأهدى الوفد درعا للمهندس ممدوح عيد، ودرعا آخر للكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المستشار الفني للنادي.
وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.
ومع تشاتشيتش ظهر بيراميدز تائهاً بعيد عن الفريق المرعب الذى زلزال الدوري المصرى الموسم الماضى ، فلقد تعادل مع الاهلى سلبياً والذى لعب منقوصاً من الدقيقة 40 ولم يسدد كرة خطيرة على مرمى المارد الأحمر فضلا عن خسارته من الزمالك وفقدانه نقاط مؤثرة في بطولة الدوري جعلت لقب الوصيف على كف عفريت ليصبح الفريق مهدداً بعدم الظهور الافريقى بالموسم الجديد.
كما أن المدرب الكرواتي اتخذ قرارا غريبا قبل ركلات الترجيح في لقاء بيراميدز والطلائع بكأس مصر باستبدال مهدي سليمان رغم تصديه لضربة جزاء في مباراة الأهلي لصالح زميله أحمد الشناوي البعيد تماما عن المشاركة ولم ينجح الشناوى في التصدي لأى ركلة وفى المقابل تصدى محمد بسام حارس الطلائع لثلاثة ركلات ليودع بيراميدز البطولة التي وصلها للمباراة النهائية فيها الموسم الماضى .
وتضم قائمة بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى كلاً من.. حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور، خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس، ومن المنتظر أن ينضم الثنائي كانون وتراوري للبعثة في الدار البيضاء.
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