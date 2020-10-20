شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يكشف دور الدولة فى تفوق الأهلى والزمالك فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، الشكر إلى الدولة المصرية، على قرارها الشجاع فى وقت سابق بعودة النشاط الرياضى بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كروونا، وقال عادل فى تصريحات خاصة: يجب أن نوجه الشكر للدولة على عودة مسابقة الدورى العام، فلولا هذا القرار الجرئ من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أخذت على عاتقها مسئولية عودة الحياة الرياضية فى ظل أجواء صعبة لكنا عدنا سنوات إلى الخلف، إلا أن الدولة تصدت لكل من حاول الالتفاف على القرار بكل قوة.
أضاف: وصلنا الآن إلى خط النهاية فى مسابقة الدورى العام، وحصد كل فريق نتاج ما زرعه على مدار الموسم، وتم تحديد جميع المراكز، دون أن يكون هناك أزمة واحدة بسبب كورونا وضربت مصر مثالا جديداً على قدرتها التنظيمية.
واختتم: الدولة حافظت على صناعة كرة القدم وواجهت مخاوف كورونا بشجاعة وهذا انعكس على أداء الأهلى والزمالك فى أفريقيا والنتائج الجيدة التى حققوها ونتمنى لهم التوفيق وأن يكون النهائى مصرى خالص كما نتمنى التوفيق لبيراميدز فى الكونفدرالية.
وخضع الفريق الأول لكرة القدم، بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، اليوم الثلاثاء، لإجراءات تحليل "رابيد تيست"، قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة مفاجآت الموسم الجارى وتحقيق انجاز جديد فى "كأس المفاجآت"، خاصة بعد العروض القوية التى قدموها فى الدورى العام.
وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، ممر شرفى على ملعب الفريق بالجبل الأخضر، لاستقبال الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، قبل مران الفريق، وذلك بعد الانجاز التاريخى الذى حققه المقاولون فى الموسم الجارى بعد تأكد حسم المربع الذهبى ليضمن الفريق المشاركة فى كأس الكونفدرالية بعد غياب طويل عن المشاركة الأفريقية.
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