شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين يحلمون بالمشاركة الأولى فى النهائى الأفريقى مع الأهلى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الأهلى من تخطى عقبة الوداد المغربى فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا بعدما وضع قدما أولى فى نهائى البطولة بالفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم السبت الماضى على استاد محمد الخامس بهدفين نظيفين أحرزهما محمد مجدى قفشة والتونسى على معلول، وأصبح يكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بهدف مقابل لا شىء لضمان التأهل بشكل رسمى.

ويحلم عدد من لاعبى الأهلى فى المشاركة الأولى مع المارد الأحمر فى نهائى البطولة وتحقيق الهدف الأسمى بحصد اللقب الغائب عن جدران القلعة الحمراء منذ 7 سنوات.. نرصدهم فى التقرير التالى:

محمد مجدى قفشة

من أهم لاعبى الأهلى فى الفترة الأخيرة ويعد العقل المفكر بعدما استطاع أن يحجز مكانًا أساسيًا مع الفريق منذ حضوره من بيراميدز، ويعلم جيدًا رغبة مسئولى وجماهير النادى فى عودة الأميرة الأفريقية لدولاب البطولات الحمراء من جديد، لذا فإنه ظهر فى لقاء الذهاب أمام الوداد بشكل مغاير واستطاع تسجيل هدف، وصنع بعض الفرص السهلة للمهاجمين.

حسين الشحات

يعلم حسين الشحات أن إدارة الأهلى تعاقدت معه من أجل حصد دورى أبطال أفريقيا، وأنه منذ قدومه وهو يعمل لتلك اللحظة التى اقتربت من التحقيق ويحلم هو الأخر بالتتويج الأفريقى واللعب بكأس العالم للأندية لذا فإنه يبذل مجهودا مضاعفا فى المباريات من أجل الوصول للمباراة النهائية .

ياسر إبراهيم

صخرة الدفاع الحمراء الجديدة، يحاول إثبات نفسه مع الفريق ، ويعلم جيدا أن مساهمته ستكون واضحة خلال مباراتى الوداد اللذين يؤهلا صاحبهما للمباراة النهائية التى يحلم اللاعب أيضًا فى المشاركة بها.

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وقد لفت ياسر إبراهيم الأنظار عندما نجح فى إخراج ركلة الترجيح التى احتسبت لصالح الوداد عندما ارتدت من يد الحارس محمد الشناوى وارتمى اللاعب على قدم لاعب الوداد لتخرج الكرة بسلام ليصبح الإنقاذ الأبرز فى المباراة .

أليو ديانج

يعد المالى اليو ديانج من أكثر اللاعبين أهمية فى خط وسط الأهلى خلال الفترة الحالية بعدما نجح فى إثبات جدارته فى خلافة حسام عاشور بمنطقة وسط الملعب وأصبح لا غنى عنه، ويحلم هو الأخر فى تمثيل الفريق بالمباراة النهائية رغبة منه فى كتابة تاريخ جديد له.

اليو بادجى

القاطرة البشرية بادجى يحلم هو الأخر بقيادة الهجوم الأحمر فى نهائى البطولة بعدما استطاع لفت الأنظار إليه فى المباريات المحلية، وبالرغم من أنه لم يشارك فى مباراة الذهاب أمام الوداد، إلا أنه ربما يكون له دور فى مباراة العودة المقرر إقامتها باستاد القاهرة الجمعة المقبل.